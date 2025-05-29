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"الواو".. وثائقي جديد يُعرض في "يحدث في مصر" على MBC مصر

06:55 م الخميس 29 مايو 2025

الإعلامي شريف عامر

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كتب- عمرو صالح:

يُعرض الليلة في تمام العاشرة مساءً، ضمن برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، الفيلم الوثائقي الجديد "الواو.. فن الحكاية الخفية"، الذي يسلط الضوء على فن “الواو” وتأثيره في صعيد مصر.

يوثق الفيلم بدايات ظهور فن "الواو" في مصر، ويطرح تساؤلًا حول نشأته: هل بدأ مع الشاعر الشعبي ابن عروس في فترة المماليك، أم سبقه آخرون؟ كما يناقش الوثائقي مستقبل هذا الفن الشعبي واحتمالية اندثاره.

ويستضيف الفيلم أحد أبرز مؤدي الموال الصعيدي، حيث يقدم أداءً مميزًا على أنغام المزمار الشعبي، مرددًا كلمات ابن عروس الشهيرة: “ولا تقول للندل يا عم.. ولو كان على السرج راكب”.

الفيلم من إخراج علي عامر، فكرة وسيناريو معتز سليمان، ويضم شعر الختام للشاعر محمود سيف الدين، ومديري التصوير عمرو عثمان وأحمد قدري، ومدير الإنتاج محمد سيد، أما المونتاج فهو لـ محمد نبيل.

الواو.. وثائقي جديد يُعرض في يحدث في مصر على MBC مصر

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يحدث في مصر الإعلامي شريف عامر الواو.. فن الحكاية الخفية فن الواو
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