كتب- عمرو صالح:

أعلن الشيخ مظهر حامد خليل شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، عن انضمامه إلى حزب الجبهة الوطنية، وقال: أشرف بالانضمام إلى الحزب أميناً مساعداً للجنة العلاقات الحكومية المركزية، إلى جانب نخبة وطنية مضيئة تؤمن بخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والدكتور سيد القصير، الأمين العام، والمهندس محمد عبد الظاهر، أمين اللجنة، والسادة قيادات الحزب، على ثقتهم الكريمة.

ووعد قائلا: إذ أعتز بهذه المسؤولية، أؤكد أن خدمة الشعب المصري والتعبير عن آماله وتطلعاته ستظل دائماً في صدارة أولوياتي، وسأحرص بكل إخلاص على أن تبقى مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ملتزماً بالمساهمة الجادة في تحقيق أهداف الحزب الوطنية، بما يخدم حاضر الوطن ويصون مستقبله.





