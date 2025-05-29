رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بالوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمُهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات، والجهود والخطوات المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها مُحافظة الوادي الجديد في عدة قطاعات، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المرافق والبنية الأساسية في مختلف مناطق التنمية، وكذا تنفيذ أعمال الزراعات لجانب كبير من المحاصيل بشكل ناجح، وتوفير متطلبات ذلك من حفر الآبار وإتاحة التجهيزات، إلى جانب مشروعات الإنتاج السمكي واستغلال البحيرات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم أيضًا استعراض موقف المشروعات التي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الوادي الجديد، وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 حتى الآن على تنفيذ 82 مشروعًا بالمحافظة، بينها 25 مشروع طرق بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم، و45 مشروع خدمات ومرافق، و12 مشروع إسكان، بإجمالي 2408 وحدات سكنية تتنوع بين إسكان اجتماعي، وبديل عشوائيات، وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، وبيوت بدوية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 62 مشروعًا، تشمل 19 مشروع طرق بإجمالي أطوال 745 كم، و32 مشروع خدمات ومرافق، و11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية لمختلف أنماط الإسكان، ويتم استكمال باقي المشروعات.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار