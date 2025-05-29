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السيسي يوجه بالعمل على زيادة مخزون السلع الأساسية

04:16 م الخميس 29 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع في هذا الصدد على جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازي مع المشروعات التي تم تدشينها بهدف المساهمة في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.

وقد وجه الرئيس بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

كما وجه الرئيس بالعمل المستمر في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.

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