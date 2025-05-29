رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس 29 مايو 2025، عن توفير 600 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بالتعاون مع شركة "كونسيرن تيتان-2" بمحافظة مطروح، على وظيفة "حداد مسلح".

رابط التقديم على فرص عمل محطة الضبعة النووية

أوضح الوزير، أن التقديم على فرص عمل محطة الضبعة النووية متاح لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم، من خلال الرابط الإلكتروني التالي، من هنا.

مواعيد اختبارات القبول لفرص عمل محطة الضبعة النووية

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن مواعيد اختبارات القبول ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 يونيو 2025، مشيرةً إلى ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة عند الحضور.

مزايا فرص عمل محطة الضبعة النووية

أكدت أن مزايا فرص عمل محطة الضبعة النووية تتضمن راتبًا شهريًا يبلغ 14 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكن للعمال، ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل، فضلًا عن منح إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب في المشروعات القومية الكبرى، وخاصة مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في مصر.

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