التموين تتابع توريد اللحوم والدواجن خلال عيد الأضحى

كتب- محمد سامي:

عقد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، وذلك لمتابعة خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة خلال فترة العيد، وضمان توافر الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب الشركة المصرية للحوم والدواجن المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي، وعبد الوهاب الساكت، العضو المنتدب الفني.

واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة، والذي يغطي احتياجات البلاد لمدد وفترات زمنية طويلة، مما يعكس جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى وما بعده.

كما تم التأكيد على تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البلدية والخراف الحية، والدواجن واللحوم المجمدة، وذلك في مختلف الشوادر وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بما يضمن توفير خيارات مناسبة للمواطنين من حيث الجودة والسعر.

وأكد اللواء وليد أبو المجد، أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسب، مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما خلال المواسم والأعياد، وتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

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