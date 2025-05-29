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"الزراعة" تتيح الحصول على نشراتها الإرشادية باستخدام الباركود

03:40 م الخميس 29 مايو 2025

وزارة الزراعة

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كتب- عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خدمة الحصول على النشرات الإرشادية المتنوعة من خلال تقنية الباركود.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي.

وأضافت أن إتاحة النشرات الإرشادية التي تصدرها الإدارة بالتنسيق مع المعاهد البحثية، تهدف إلى التيسير على الباحثين والمهتمين، وكذلك المرشدين الزراعيين والمزارعين والمربين، لتعظيم الاستفادة وتقديم الدعم الفني لهم.

وفي سياق متصل، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه من المقرر أيضًا قريبًا تحويل حلقات برنامج "سر الأرض" والأفلام التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، بعد مراجعتها من الناحية العلمية وتحديثها، وإتاحتها أيضًا على باركود، لتسهيل تداولها ونشرها من خلال المنصات الزراعية والتطبيقات الإرشادية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت استمرار الإدارة في تقديم التوصيات الفنية الإرشادية، والتوسع في انتشارها بين الزراع والمربين والأسر الريفية من خلال المبادرات الإرشادية مثل: مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية، ومبادرة "معاك في الغيط"، فضلًا عن مبادرة "بنت الريف"، وغيرها من المبادرات التي تدعم جهود الخدمات الإرشادية، لافتة إلى استمرار جهود الإرشاد الزراعي في التواصل مع المزارعين، ومن بينها تنفيذ الحقول الإرشادية للزراعات والتجمعات الإرشادية بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي.

وأوضحت أنه يجرى حاليًا الإعداد لتنفيذ 40 برنامجًا تدريبيًا إرشاديًا للذراع والمهندسين الزراعيين، سيتم تنفيذها بداية العام المالي القادم، فضلًا عن استكمال البرنامج التدريبي التحويلي للكوادر الزراعية بالتخصصات المختلفة بمديريات الزراعة، للإسهام في تعويض العجز العددي للمرشدين الزراعيين.

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