موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2025.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2025

قال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الخميس، إن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص سيكون بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في إجازة عيد الأضحى 2025

أكد المصدر، أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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