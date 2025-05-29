إعلان

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي

03:30 م الخميس 29 مايو 2025

النقابة العامة للمحامين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

علق أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأخير الذي تضمن وضع حد أقصى لرسوم التقاضي قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى و250 جنيهًا لقضايا الأسرة والعمال.

وقال "ضوه"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: نحن نثمن قرار محاكم الاستئناف الأخير كونه يحمل دلالة لانتهاء أزمة الرسوم القضائية وعودة مسار قاطرة العدالة لطريقها الطبيعي، ونأمل أن يتم البدء في تنفيذ القرارات في أسرع وقت.

وأعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، عن تخفيض مقابل الخدمات (رسوم التقاضي) بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد على 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات مؤكدًا أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، التي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين رسوم التقاضي قضايا الأسرة والعمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي
5 عوامل ترجح استمرار انخفاض أسعار السيارات في النصف الثاني من 2025
أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص