مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين شوادر وأسواق الماشية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان سلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، والذي ناقش خلاله المحافظ خطة الاستعدادات الشاملة لمختلف أجهزة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى، مشددًا على أهمية توفير بيئة صحية وآمنة لعرض الأضاحي والتعامل معها.

وأكد المحافظ أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على منع انتشار أي أمراض معدية داخل الشوادر والأسواق، التي تشهد توافدًا كبيرًا للماشية والمواطنين خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للطب البيطري على تلك الأماكن.

كما شدد "النجار" على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تشكيل لجان للمرور اليومي على المجازر الحكومية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، فضلًا عن متابعة أي حالات لتداول الجلود دون تصاريح رسمية، حفاظًا على البيئة والالتزام بالاشتراطات الصحية.

الجيزة تفتح عدد من المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين بعيد الأضحى

في سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة عن فتح عدد من المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، لتيسير عمليات الذبح تحت إشراف بيطري كامل، وشملت قائمة المجازر التي سيتم تشغيلها:

مجزر المنيب بشارع المدبح

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق

مجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية

مجزر ناهيا بالمريوطية

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق

مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط

مجزر الصف بالصف

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية

مجزر "دينا" (خاص) بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72

مجزر "البشاير" (خاص) بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة ريجوا

وأكد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية واتباع التعليمات الصادرة، حرصًا على صحتهم وسلامة الأضاحي.

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