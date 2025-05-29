"خطة النواب" تنتقد تمثيل "التعليم" خلال مناقشة الموازنة: غير مقبول

كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تمثيل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025.

وانتقد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، غياب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة قائلًا: غير مقبول هذا التمثيل، إذا كان الوزير خارج البلاد أين نوابه ومسشاريه، أين قيادات الوزارة؟.

فيما أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، رفضه لمشروع الموازنة، قائلًا: بعيد عن التمثيل غير المقبول المنظومة تعاني، والدروس الخصوصية أصبحت أكثر من الأول، ولهذا أرفض مشروع الموازنة.

وعلق النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة قائلًا: أين القيادات؟، وكان من المنتظر أن يحضر مسؤولو الوزارة للإجابة على استفسارات النواب بشأن بنود الإنفاق وأوجه الدعم الموجهة للتعليم، إلا أن غيابهم المفاجئ حال دون مناقشة عدد من الملفات الحيوية.

وقال عدد من النواب، إن الغياب يعكس غياب الجدية في التعامل مع أخطر ملفات الدولة، وهو ملف التعليم الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية والإصلاح، مطالبين بضرورة حضور مقبول للوزارة، وتقديم خطة واضحة بشأن كيفية سد الفجوات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بمستحقات المعلمين.

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