وزير النقل يبحث مع بيلاروسيا إنشاء مركز لوجستي للحبوب

كتب- محمد نصار:



عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي والوفد المرافق له لبحث وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة.



حضر اللقاء سيرجي راخكوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب البيلاروسي، ويوري بانفيلوف، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات بمجلس النواب البيلاروسي، والسفير سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا في مصر، وممثلو عدد من الشركات البيلاروسية الرائدة في مجالات صناعات السيارات والإطارات والمعدات الزراعية وتخزين الحبوب وإنشاء الصوامع، إلى جانب السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.



وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، قوة العلاقات التي تربط مصر وبيلاروسيا والتي تمتد لسنوات طويلة من التعاون في شتى المجالات، وأن مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم، ومنها دولة بيلاروسيا الصديقة.



وبحث الجانبان إمكانية إنشاء مركز لوجستي لتخزين الحبوب في مصر (صوامع لتخزين وتداول الحبوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، حيث أكد الوزير استعداد وزارة النقل لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع في أحد الموانئ، بالتعاون مع شريك محلي، وذلك بالتنسيق بين وزارة النقل والشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.



وتم توجيه المختصين من الجانبين لعقد اجتماع مساء اليوم لوضع آلية تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيمثل نقطة هامة في مجال التعاون المشترك.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين بحضور السفير البيلاروسي لتفعيل وانطلاق المشروعات المقترح التعاون بها.



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