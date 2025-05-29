"الجبهة الوطنية" يكرم وزير الشباب والرياضة - تفاصيل

كتب- عمرو صالح:



قدم النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، درع الحزب إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم قضايا الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، إلى جانب إسهاماته الفاعلة في تطوير البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب والأنشطة الرياضية.



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز التواصل مع القيادات التنفيذية التي تبذل جهودًا واضحة لخدمة المواطن المصري وتمكين الشباب من أداء دورهم الوطني بكفاءة وفعالية.



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