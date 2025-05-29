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مُتحدث الصحة: 4 مبادرات جديدة بينها "أطفال السكر"

12:42 م الخميس 29 مايو 2025

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل حاليًا على التوسع في مبادرات الصحة العامة، من خلال إطلاق 4 مبادرات جديدة في مجالات حيوية، بهدف رفع كفاءة خدمات الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أن المبادرات المنتظر إطلاقها تشمل: الكشف المبكر وعلاج الكبد الدهني، الوقاية والكشف المبكر عن روماتيزم القلب لدى الأطفال، دعم ورعاية الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلى جانب مبادرة خاصة بالعناية بمرضى السكتة الدماغية.

وأكد أن الموعد النهائي لبدء تنفيذ تلك المبادرات لم يُحدد بعد، حيث لا تزال في مرحلة الإعداد الأخيرة، ويجرى العمل على استكمال التفاصيل الفنية والتنظيمية تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.

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