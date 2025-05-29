"مدبولي" يشهد افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الافتتاح، د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، م. شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، د. إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمستشار سامي كامل شومان، رئيس المحكمة الاقتصادية، د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد مصطفى مدبولي، خلال الافتتاح، الدور المحوري لجهاز حماية المستهلك في صون حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، وأهمية الآليات غير التقليدية التي يتبعها الجهاز في التعامل مع الشكاوى واحتياجات المواطنين، وتطلعه لأن يكون المقر الجديد نقطة انطلاق لتعزيز الأداء الرقابي والتنظيمي للجهاز.

وقال إن هذا الافتتاح يمثل خطوة جوهرية نحو رقمنة الخدمات وحوكمة آليات العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن هذا المقر الجديد يضم بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، بما يعزز قدرة الجهاز على ضبط الأسواق وتكثيف جهود الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وتطوير خدماتها للمواطنين.

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