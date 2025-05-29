200 ألف جنيه للمتوفى.. تعويضات عاجلة لضحايا انقلاب سيارة بالمنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومديرية العمل بمحافظة المنوفية، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من العمال الزراعيين من العمالة اليومية، على طريق الخطاطبة - السادات بمحافظة المنوفية، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 عاملًا، من بينهم 3 حالات وفاة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى السادات المركزي، حيث جرى التعامل الطبي مع المصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، فيما تم إيداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة، ثم تسليمهم ودفنهم.

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات الحادث أولًا بأول لضمان سرعة تقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك دعمًا لأسر الضحايا وتقديرًا لظروفهم الإنسانية.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز الرقابة على وسائل نقل العمالة غير المنتظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة عمل أكثر أمانًا تحفظ حقوق وسلامة هؤلاء العمال.

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