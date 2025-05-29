

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-5-2025 على كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون نشاط رياح على بعض المناطق، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن والمحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- الطور الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

- طابا الصغرى 17 والعظمى 30 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 31 درجة.

- بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- قنا الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- الأقصر الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- أسوان الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.