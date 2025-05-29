كتب- عمرو صالح:

كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي"؛ الذي يضم أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والنهضة، ومدى إمكانية انضمام أحزاب أخرى تحت مظلته.

وقالت عبد الناصر، خلال حوارها مع "مصراوي"، إن تحالفهم مع حزبَي العدل والإصلاح والنهضة، تحت مظلة "تحالف الطريق الديمقراطي"، جاء نتيجة توافق وجهات النظر وآراء الأحزاب الثلاثة حول كل الأمور المتعلقة بالشأن العام، واستكمالًا للمسيرة السياسية التي بدأتها الأحزاب الثلاثة خلال السنوات الماضية؛ لا سيما فترات الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأشارت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلى أن باب التحالف مفتوح أمام أي حزب أو كيان سياسي أو مرشح فردي؛ للانضمام والمشاركة، ما دام يتوافق مع مبادئ التحالف التي وضعتها الأحزاب المكونة له، والتي تتمثل في دعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي، لبناء دولة مدنية حديثة.

وتطرقت عبد الناصر إلى الحديث عن النظام المناسب للانتخابات البرلمانية؛ قائلةً إن نظام الانتخاب بـ"القائمة النسبية" يعطي فرصةً كبيرةً لتمثيل كل القوى السياسية تحت مظلة البرلمان؛ مما يتيح التعددية في وجهات النظر بكل الأمور التي تمس الشأن العام.

.. وإلى نص الحوار:

- بدايةً؛ كيف جاءت فكرة (تحالف الطريق الديمقراطي) بينكم وبين حزبَي الإصلاح والنهضة، والعدل؟"

فكرة "تحالف الطريق الديمقراطي" نابعة من تقارب وجهات النظر بين الأحزاب الثلاثة حول طريقة خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومعايير اختيار المرشحين، وتحالفنا مع حزبَي الإصلاح والنهضة والعدل يأتي استكمالًا لمسيرتنا في العمل السياسي التي عملنا بها سويًّا خلال السنوات الماضية، لا سيما فترات الانتخابات الرئاسية.

- هل من الممكن أن تنضم أحزاب أخرى إلى التحالف؟

بكل تأكيد باب التحالف مفتوح لاستقبال أي حزب يرغب في الانضمام إليه، ما دام توافقَ مع مبادئ التحالف التي تتمثل في أن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، ودعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

- أعلنتم تأييدكم نظامَ الانتخاب بـ"القائمة النسبية" ومعارضتكم "القائمة المطلقة".. ما السبب؟

تأييدنا نظامَ الانتخاب بالقائمة النسبية؛ كونه النظام الذي يحافظ على الأصوات ويخلق تعددية بالمشهد الانتخابي، بمعنى أنه حال العمل به ترتفع فرصة تمثيل جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها تحت قبة البرلمان؛ الأمر الذي يصنع مسارًا ديمقراطيًّا شاملًا تتبادل فيه كل وجهات النظر حول كل الأمور التي تمس المواطن في الشارع المصري.

فضلًا عن القائمة المطلقة التي تهدر الأصوات وتجعلها غير ممثلة وغير مسموعة، فمثلًا عندما تكون أمام الناخب قائمتان، وحصلت واحدة على 60% من الأصوات بينما حصلت الأخرى على 40% من الأصوات، من المؤكد ستفوز القائمة الحائزة على النسبة الأكبر، وتهدر الأخرى خارج المشهد.. فهُنا نستطيع القول إنه نسبة كبيرة غير ممثلة تحت القبة التشريعية.

- هل سيكون هناك برنامج انتخابي موحد لمرشحي "تحالف الطريق الديمقراطي"؟

لا؛ لن يكون هناك برنامج انتخابي موحد للمرشحين؛ حيث إن كل مرشح يتمسك بأجندة حزبه تحت مظلة التحالف، ونرحب بانضمام المرشحين الفرديين ما داموا توافقوا مع مبادئ التحالف.

- كيف تابعتِ ظهور الأحزاب الجديدة على الساحة؟

لا يوجد أدنى شك في أن ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية سيحقق نتائج إيجابية، ما دام لديها برامج جديدة خالية من التكرار والتقليد؛ حيث إن المناخ السياسي العام يتطلب المزيد من الإصلاحات والمبادرات المتنوعة، والتي من شأنها أن تحقق إصلاحًا سياسيًّا حقيقيًّا يليق بمصر والمصريين، ويدفع مشاركتهم للعمل الحزبي والعمل السياسي المنشود.

- ما استعداداتكم للانتخابات البرلمانية المقبلة داخل الحزب المصري الديمقراطي؟

نحن نعمل منذ فترة داخل الحزب على رفع الوعي السياسي لدى مرشحينا؛ من خلال عقد دورات تدريبية بمقرات أمانتنا بمختلف المحافظات، يحاضرها خبراء من أساتذة العلوم السياسية، وذلك في إطار تقديم مرشحين على دراية كاملة بأمور السياسة التي تحدث بالبلاد؛ مما يجعلهم قادرين على جذب الناخبين لتأييدهم.

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