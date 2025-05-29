أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية

كتب- محمد أبو بكر:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإيجار القديم والتي أطلقها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي.

وقال "موسى"، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "X": تصريحات مهمة للغاية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين في القانون الجديد".

وأضاف: ستكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من ٥ سنوات، بينما الأماكن المؤجرة لغرض التجارة ستكون 5 سنوات طبقًا للمقترح المقدم للبرلمان، وتخفيض مبالغ الإيجارات الخاصة بالقرى والمناطق الشعبية ومراعاة محدودى ومتوسطى الدخل، وتحديد مبالغ الإيجارات طبقًا لكل منطقة ومستوى الأحياء المتميزة".

……….تصريحات مهمة للغاية .. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعلن : توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين فى القانون الجديد ، وسوف تكون الفترة الإنتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من ٥ سنوات ، بينما الأماكن المؤجرة بغرض التجارة… — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) May 28, 2025

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