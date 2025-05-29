الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، توجيهات عاجلة إلى الشركات المنفذة للحج، بناءً على منشور صادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على إنجاح موسم الحج السياحي لعام 1446 هجريًا.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد بشأن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال يوم التاسع من ذي الحجة.

وشددت وزارة السياحة والآثار، في خطابها للغرفة، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الحجاج، وجاءت التعليمات على النحو التالي:

أداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة الحرارية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الظهيرة.

الحرص على شرب كميات كافية من المياه واستخدام المِرزميات المبردة بشكل منتظم.

توزيع المظلات الواقية على جميع الحجاج واستخدامها بشكل دائم.

توعية الحجاج بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

وأكدت الغرفة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية المنفذة للحج بهذه التعليمات، ووجهت بضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام التام بما ورد، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.

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