رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس يسودها طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفتت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 30 مايو

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة يوم الجمعة 30 مايو على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت 31 مايو الى الثلاثاء 03 يونيو

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح من السبت 31 مايو إلى الثلاثاء 03 يونيو على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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