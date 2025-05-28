كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي يكشف عن توجيهات للرئيس السيسي بشأن "الإيجار القديم".. ماذا قال؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله الأولية، مشددًا على أن المسودة الأولى تمثل بداية لحوار مجتمعي واسع.

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مجدي الجلاد: تأخرنا في إصدار قوانين الانتخابات.. والقائمة النسبية أفضل

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن هناك تأخرًا ملحوظًا في إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على تفضيله نظامَ القائمة النسبية في الانتخابات.

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مدبولي يكشف حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصر الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين العقاريين يعتمدون على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتهم، وليس على الاستدانة من البنوك.

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مدبولي يرد على جدل إلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان المستوردة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شهادة الحلال لمنتجات الألبان، مؤكدًا أنه أمر غير منطقي ولم يُطبق فعليًا، مشددًا على أن ما جرى تداوله لا يعكس الواقع أو السياسات المتبعة.

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مدبولي: نتخذ إجراءات احترافية في برنامج الطروحات.. وهذا موقف بنك القاهرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار، بهدف التوسع في عدد الشركات التي سيتم طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لخريطة زمنية محددة.

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مدبولي: الكتاتيب تقدم دورا قويا يماثل رياض الأطفال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أهمية عودة مدارس الكتاتيب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تقدم دورًا قويًا يماثل رياض الأطفال.

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