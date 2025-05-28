"الكهرباء": لا تخفيف للأحمال خلال فصل الصيف

كتبت -داليا الظنيني:

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،"، عدم وجود خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام.

وأشار إلى أن الحكومة قد أوفت بوعدها بعدم تخفيف الأحمال في النصف الثاني من يوليو الماضي، الذي شهد ذروة الاستهلاك.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الفعال بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تقوم وزارة الكهرباء بسداد حوالي 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول.

وأضاف أن جهود الوزارة في تحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء وترشيد استهلاك الوقود أثمرت عن نتائج ملحوظة، حيث تم توفير 8.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر نتيجة لانخفاض استهلاك الوقود وتحسين عمليات الصيانة.

وذكر أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية بلغ 35 ألف ميجاوات، وأن وحدات التوليد على أتم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد، مما يضمن عدم الحاجة لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

وأشار المتحدث إلى وجود فرق عمل متخصصة تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء على نطاق واسع، بهدف ضمان استدامة الإمداد الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

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