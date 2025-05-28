توجيهات مهمة من السياحة بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أبلغت الغرفة أعضائها بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الواردة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم خطوط ومسارات التفويج بين المشاعر المقدسة.

يأتي ذلك، في إطار التنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على إنجاح موسم الحج السياحي للعام الهجري 1446.

وأفادت الغرفة، بأنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، يتضمن منشورًا صادرًا عن وزارة الحج والعمرة السعودية، يشدد على عدد من التعليمات المنظمة لحركة الحجاج خلال أداء المناسك، وجاءت أبرز هذه الضوابط كالتالي:

الالتزام الكامل بنظام النقل المعتمد ومسارات الانتقال بين المشاعر المقدسة.

التقيد بالجداول الزمنية المعتمدة لاستخدام منشأة الجمرات ومحطات القطار ومسارات التفويج (ذهابًا وإيابًا) وفق التخصيص المحدد لكل مخيم.

تفعيل دور المرشد الديني المرافق للحجاج، مع التأكيد على ضرورة تزويده ببرنامج التفويج والنقل وفق التوقيتات الرسمية.

اختيار مساعدين من الحجاج لدعم قادة الأفواج، على أن يكونوا ذوي تأثير إيجابي ومكلفين بتوجيه الحجاج وتعزيز الالتزام بالضوابط التشغيلية.

منع خروج الحجاج لرمي الجمرات في الفترات المحظورة، حيث يعتمد البرنامج على تنظيم الحركة لتفادي الزحام والتكدس.

الالتزام الكامل بخطة التفويج والتوزيع أثناء مغادرة مشعر منى.

ودعت الغرفة الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا العام إلى ضرورة التنسيق المباشر مع مكاتب تقديم الخدمة (شركات الطوافة) للاطلاع على آخر المستجدات والتعليمات، حرصًا على سلامة الحجاج وضمان راحة أدائهم للمناسك في بيئة منظمة وآمنة.

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