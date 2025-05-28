كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الدكتور محمد حسن، أستاذ الفيزياء والعلوم البصرية بجامعة أريزونا، أحد تلامذة الدكتور أحمد زويل، عن إنجاز علمي يتمثل في تطوير كمبيوترات فائقة السرعة تعتمد على ترانزستور ضوئي فائق الأداء، والذي أصبح جاهزًا للإنتاج.

وخلال حواره عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أن فريقه البحثي تمكن على مدار السنوات الماضية من تطوير سرعة حركة الإلكترونات لتصل إلى وحدة الأوتو ثانية، وهو ما يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في سرعة خوادم الحواسب.

وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته صناعة الإلكترونيات الرقمية منذ أربعينيات القرن الماضي بالاعتماد على تصغير المكونات، لكنه أكد على وجود حاجة ماسة لترانزستور يعمل بسرعات فائقة، وهو ما استطاع فريقه تحقيقه بنجاح.

وأضاف أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام الليزر في تطوير أداء الكمبيوترات، مما سيؤدي إلى زيادة سرعة الحوسبة بملايين المرات مقارنة بالتقنيات الحالية.

وكشف عن حصول هذا البحث على براءة اختراع، وأنه الآن في مرحلة الجاهزية للاستخدام والإنتاج من قبل الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.

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