كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تفتح آفاقًا واسعة للشباب من مختلف التخصصات، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات لم يعد حكرًا على خريجي الهندسة وعلوم الحاسوب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن التدريب في المبادرة موجه لجميع التخصصات.

وأشار الوزير إلى أن التسجيل في المبادرة يتم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمتقدمين اختيار التخصص الذي يرغبون فيه، مثل الذكاء الاصطناعي أو البرمجة.

وشدد على أن المبادرة تقدم برنامجًا تدريبيًا مجانيًا ومتكاملًا يشمل الإقامة الكاملة للمتدربين، ويتضمن تدريبات رفيعة المستوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تدريب لغوي على اللغة الإنجليزية ومهارات العمل الأساسية المطلوبة في سوق العمل.

وذكر أنه بعد انتهاء التدريب، يحصل المتدربون على فرصة للتدريب العملي في كبرى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز بشكل كبير فرص توظيفهم ودخولهم إلى سوق العمل بكفاءة وثقة.

كما أكد الدكتور طلعت أن مبادرة "الرواد الرقميون" تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب الشباب على مهارات العمل الحر (الفريلانسر)، نظرًا لتزايد اهتمام الشباب بهذا النمط من العمل.

وأشار إلى أن هذا التدريب يمثل أهمية خاصة للشباب القاطنين في مناطق قد لا تتوفر فيها فرص عمل تقليدية لتخصصاتهم، مما يمكنهم من استثمار مهاراتهم عن بعد.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب في مختلف المناطق، وأن التدريب على العمل الحر يتيح فرصًا واعدة للشباب والفتيات في المناطق النائية للعمل عن بُعد مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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