الحج 2025.. بيان من السياحة بشأن حجوزات الروضة الشريفة عبر منصة "نسك"

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خطابًا رسميًا من وزارة السياحة والآثار، يتضمن منشورًا واردًا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن ملاحظات تم رصدها حول حجوزات الروضة الشريفة.

يأتي ذلك؛ في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، لمتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بحجاج السياحة لموسم حج 1446 هـ،

وأوضحت وزارة السياحة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الخطاب الوارد من الجانب السعودي تضمن عددًا من الملاحظات المتعلقة بعمليات حجز زيارة الروضة الشريفة من خلال "منصة نسك" (المسار الإلكتروني)، والتي يستخدمها حجاج السياحة في مصر، إلى جانب بعض التوصيات الفنية والإجرائية التي من شأنها تحسين وتنظيم تلك الحجوزات.

وأكدت الغرفة أنه تم إرفاق المنشور الصادر من وزارة الحج والعمرة مع الخطاب المرسل إليها، مشيرة إلى أنه جارٍ دراسة تلك الملاحظات والتوصيات بدقة، والتواصل مع الشركات السياحية لتلافي أي سلبيات مستقبلًا، وضمان تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ موسم حج منظم وآمن، مع الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المحددة، بما يحقق رضا الحجاج وراحتهم طوال فترة تأديتهم للمناسك.

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