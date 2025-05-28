كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها:

توجيه رئاسي عاجل للحكومة بعد اكتشاف بنزين مغشوش بالأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفاصيل أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرًا تم عرضها بالكامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل وزير البترول.

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11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

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الكيلو يبدأ بـ155 جنيهًا.. أسعار أضاحي 2025 وأماكنها

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025.

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مدبولي يكشف حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصر الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين العقاريين يعتمدون على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتهم، وليس على الاستدانة من البنوك.

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القضاء يحسم النزاع بين "مواقيت" ووزارة العمل -تفاصيل

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ضد وزارة العمل؛ لانتفاء القرار الإداري.

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هل أثرت السدود المائية على دوران الأرض؟.. خبير يجيب

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن حقيقة تأثير السدود المائية على حركة دوران الأرض خلال السنوات الأخيرة؛ باعتبارها حاجزًا بشريًّا لكميات كبيرة من المياه.

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مستعدون للتراجع.. تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بشأن "الإيجار القديم"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المسودة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرًا إلى تعقيد وتشابك القضية التي تعود جذورها إلى أكثر من 60 عامًا وسلسلة من القوانين المتعاقبة.

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الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون".. وهذه أبرز توجيهاته

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

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مدبولي يرد على جدل إلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان المستوردة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شهادة الحلال لمنتجات الألبان، مؤكدًا أنه أمر غير منطقي ولم يُطبق فعليًا، مشددًا على أن ما جرى تداوله لا يعكس الواقع أو السياسات المتبعة.

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موعد تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للثانوية العامة 2025.

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خيام مكيفة وأسرة مريحة.. تفاصيل تجهيزات مخيمات حجاج السياحة المصريين

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن البعثة الرسمية للحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لمخيمات حجاج السياحة في منطقتي منى وعرفات.

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