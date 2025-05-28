إبراهيم عيسى يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بشأن أزمة البنزين المغشوش

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك توجيهات إيجابية ومهمة صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الناتجة عن غش البنزين، معربًا عن شكره على تلك التوجيهات التي تساهم في حل الأزمة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللافت للنظر هو موقف الحكومة وإنكارها الدائم، قائلا: "الحكومة في البداية نفت وجود أي أزمة في سوق البنزين، واعتبرتها مجرد "هوس وتريند" غير حقيقي، مع محاولات متعددة للإنكار وعدم وضوح الموقف، رغم وجود أزمة حقيقية أثرت على المواطنين.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن تدخل الرئيس السيسي كان ضروريًا، حيث وجه الحكومة برصد جميع تفاصيل الأزمة والعمل على معالجتها بشكل فوري، مؤكدًا أن الشفافية في التعامل مع مثل هذه الأزمات يجب أن تكون أولى خطوات الدولة، وأكد على أهمية وضوح المعلومات للمواطنين، وأهمية أن تبادر الحكومة بالاعتراف بالمشكلات فور حدوثها لتجنب تفاقمها.

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