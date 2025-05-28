برلماني: اقتحام المسجد الأقصى يقود المنطقة لفوضى مفتوحة

كتب-عمرو صالح:

قال أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، نائب الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى يُعد تصعيدًا خطيرًا يقود المنطقة نحو فوضى مفتوحة، محذّرا من الاستخفاف المتواصل بالقرارات الدولية وبالقيم الدينية التي تمثل خطوطًا حمراء للشعوب العربية والإسلامية.

وقال “سمير” في تصريحات صحفية له إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء في توقيت بالغ الحساسية، فهو رسالة لكل ضمير عالمي، وجاء ليؤكد مجددًا أن القدس حاضرة في الضمير المصري، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استفزازات الاحتلال.

وذكر أن القضية ليست فقط اقتحامًا لموقع، بل اقتحام لوجدان الأمة، فالاحتلال الإسرائيلي يمضي في الجنون، و لا يكتفي بإراقة الدم، بل يحاول طمس الهوية، ويؤمن أن الاستفزاز سياسة، وأن الإذلال مفاوضات.

وأكد أن دور مصر لا يتوقف عند حدود الإدانة، بل يشمل التحرك السياسي والدبلوماسي لحشد دعم عربي ودولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العدوان المتكرر على الأقصى قد يفجر موجة عنف لن يسلم منها أحد.

ووجه إلى المجتمع الدولي: “الازدواجية لم تعد تُحتمل، وحماية الاحتلال على حساب الفلسطينيين جريمة أخلاقية قبل أن تكون سياسية، فالعالم مطالب بالتحرك الفوري قبل فوات الأوان.”

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