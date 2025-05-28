مجدي الجلاد: تأخرنا في إصدار قوانين الانتخابات.. والقائمة النسبية أفضل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن هناك تأخرًا ملحوظًا في إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على تفضيله نظامَ القائمة النسبية في الانتخابات.

تحدث الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر موقع "مصراوي"، عن النقاش الدائر حول زيادة نسبة المقاعد في مجلسَي الشيوخ والنواب، قائلاً: "بالنسبة للنقاش حول زيادة نسبة المقاعد سواء في الشيوخ أو النواب، أعتقد أن هناك وجهتَي نظر لكل واحدة منطقها، وطبعًا كان من توصيات الحوار الوطني زيادة عدد المقاعد بسبب الزيادة السكانية والدوائر، وأعتقد أن التركيزَ على الجانب النوعي أهم من الكم".

وأوضح الجلاد، بشأن نظام القائمة النسبية: مشكلة القائمة النسبية أن فيها نوعَين؛ فيه قائمة نسبية شبه مغلقة بترتيب الأسماء، وفيه قائمة نسبية حسب التصويت لكل واحد، ولماذا اختارتِ الدولةُ أو المشرعُ القائمةَ المطلقةَ المغلقةَ في الانتخابات التي سبقت؟ لأن القائمة النسبية كان يحصل فيها مشاكل أمام النقض في حساب الأصوات، ولكن أعتقد أن توصية الحوار الوطني باللجوء إلى القائمة النسبية وزيادة المقاعد هو الأنسب، لأن تمثيل الدوائر والشعب المصري يحتاج أن يكون أكثر".

وانتقد الجلاد نظامَ القائمة المغلقة بقوله: "القائمة المغلقة تجعل المرشحين يستندون إلى قائمة مغلقة، وحضرتك وأنا وسيد ومحمدين وعبده في قائمة واحدة، نجحت خلاص مع السلامة، بينما القائمة النسبية فيها اختبار لشعبيتك، سواء الحزب وضعك في مقدمة الأسماء أو تم اختيارك بالتصويت لك".

وأعرب الجلاد عن تأييده زيادة المقاعد البرلمانية، مضيفًا: "أنا مع فكرة زيادة المقاعد البرلمانية، ولكن كم العدد بالتحديد لا أعرفه، هذا يعود للمشرعين، وأعتقد أن الزيادة قد لا تكون 100 مقعد، وربما تكون أقل، ونحن بحاجة إلى النظر في توصيات الحوار الوطني جيدًا جدًّا، وأعتقد أن القائمة النسبية أفضل".

ونبَّه الجلاد إلى خطورة التأخر في إصدار القوانين المنظمة للانتخابات، قائلاً: "نظرًا للنقاش الدائر والجدل والاختلاف، نحن متأخرون في إصدار القوانين، لأن الانتخابات لم يتبق لها سوى أقل من شهرين؛ فانتخابات مجلسَي النواب والشيوخ يسبقها حملة انتخابية وإجراءات ترشح وفتح باب الترشح، ومن المفترض أن تكون الأحزاب والقوى السياسية والمرشحون، والذين ينوون الترشح ومَن لا ينوون، على علم مبكرًا بما إذا كانت القائمة مطلقة أم نسبية؟ وهل ستزيد المقاعد أم لا؟ لأنه إذا زادت المقاعد الفردية ستقل والدوائر ستصغر".

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