أستاذ مناعة تحذر من أغذية تسبب ضعف الذاكرة والتركيز

كتبت -داليا الظنيني:

حذّرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بجامعة الأزهر، من تأثير بعض أنواع الأطعمة على الصحة الذهنية والقدرة على التركيز، مؤكدة أن الغذاء لا يؤثر فقط على صحة الجسد، بل له علاقة مباشرة بكفاءة العقل ووضوح التفكير وردود الأفعال.

وأوضحت أستاذ المناعة بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هناك ست مجموعات غذائية رئيسية يجب تجنّبها للحفاظ على التركيز والذاكرة، قائلة: "فيه مقولة شهيرة بتقول إن الإنسان هو ما يأكله، وده حقيقي جدًا، لأن نوعية الأكل بتأثر على قدراتنا الذهنية والنفسية".

وأضافت: "السكريات والحلويات، تُضعف القدرة الذهنية والتركيز والذاكرة بشكل ملحوظ، وكذلك النودلز سريعة التحضير، لأنها ترفع الإنسولين في الدم بشكل مفاجئ، ما يؤدي لانخفاض النشاط الذهني، وأيضا اللحوم المصنعة مثل البرجر، السوسيس، السلامي، واللانشون، نظرًا لاحتوائها على مواد حافظة كـ"النيتريت"، التي ثبت علميًا تأثيرها السلبي على الذاكرة والتحصيل المعرفي.

وتابعت: "المقليات ترفع من مستوى الدهون في الدم، مما يعيق تدفق الأكسجين إلى المخ ويؤثر على الأداء العقلي، وأيضا الدهون النباتية المهدرجة، مثل السمن النباتي، والتي تحتوي على "الترانس فاتس" المسببة لالتهابات دماغية وقد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالألزهايمر، وأخيرا المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل العيش الفينو والبقسماط، والتي تؤثر على منطقة في المخ مسؤولة عن التركيز والذاكرة بسبب رفعها السريع لمستوى الإنسولين".

اقرأ أيضًا:

قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

القضاء يحسم النزاع بين "مواقيت" ووزارة العمل -تفاصيل

خيام مكيفة وأسرة مريحة.. تفاصيل تجهيزات مخيمات حجاج السياحة المصريين

11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها