مدبولي يكشف حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصر الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين العقاريين يعتمدون على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتهم، وليس على الاستدانة من البنوك.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أسعار العقارات في مصر تتحرك وفقًا لقواعد العرض والطلب، لافتًا إلى أن هناك بالفعل تباطؤًا نسبيًا في حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، كما رصد عدد من المطورين.

وأضاف أن مفهوم "الفقاعة العقارية" يعني الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل المشروعات العقارية، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري، مؤكدًا أن معظم الشركات العقارية تنشئ مشروعاتها من مواردها الخاصة، وهو ما يضمن الاستقرار ويقلل من المخاطر.

وشدد رئيس الوزراء على أنه بحكم خبرته الطويلة في قطاع الإسكان، فإنه يطمئن المواطنين بأن السوق العقاري المصري لن يشهد أي انهيار، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب أداء هذا القطاع الحيوي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في المجال العقاري، وإنما تطرح وحدات سكنية مدعومة للفئات غير القادرة، بأسعار مناسبة وبشروط سداد ميسّرة، لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن ملائم لهم.

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