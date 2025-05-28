كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار، بهدف التوسع في عدد الشركات التي سيتم طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لخريطة زمنية محددة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإعلان المبكر عن برنامج الطروحات الحكومية ليس من الصواب، لأنه قد يؤثر سلبًا على قيمة الأصول المطروحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبع إجراءات احترافية في هذا الملف.

وأشار مدبولي إلى أن تسريب أي معلومات حول قيمة البيع قد يؤدي إلى تأثيرات على أسهم الشركات في البورصة، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا في بنك القاهرة هو عملية تقييم دقيقة للأصل، وبناءً على التقدير النهائي لقيمته، سيتم بدء إجراءات الطرح الرسمي.

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