توجيه رئاسي عاجل للحكومة بعد اكتشاف بنزين مغشوش بالأسواق

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفاصيل أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرًا تم عرضها بالكامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل وزير البترول.

وأكد "مدبولي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بمحاسبة المتسببين في الواقعة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن سبب الأزمة يرجع إلى شحنة مستوردة من خلال إحدى شركات التكرير، تبين بعد الفحص أن نسبة الكبريت بها تجاوزت المعايير المعتمدة، ما تسبب في المشكلة التي أثارت حالة من القلق بين المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعتمد على منظومة متكاملة في التعامل مع شركات التكرير، سواء في تكرير الخام داخل البلاد أو استيراد منتجات جاهزة كالبنزين والسولار، مؤكدًا أن عمليات الفحص تتم من خلال معامل مستقلة غير تابعة للحكومة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أن الخلل وقع في المعمل المكلف باختبار الشحنة محل الأزمة، ما أدى إلى تمرير شحنة غير مطابقة للمواصفات الفنية.

وشدد مدبولي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع غرامات مالية على الكيانين المسؤولين عن الواقعة، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير يمس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو يؤثر على حياتهم اليومية.

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