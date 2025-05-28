مدبولي يعلن دعم مصر الكامل لترشح خالد العناني في انتخابات اليونسكو

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية الكامل لترشح الدكتور خالد العناني في انتخابات منظمة اليونسكو، المقررة في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم مرشحها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية باعتباره أولوية وطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل محطة بارزة في الترويج للدكتور خالد العناني، معتبرًا إياه آخر خطوات الدعم قبل موعد الانتخابات المرتقبة.

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