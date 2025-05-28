مدبولي: الكتاتيب تقدم دورا قويا يماثل رياض الأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أهمية عودة مدارس الكتاتيب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تقدم دورًا قويًا يماثل رياض الأطفال.

وأوضح مدبولي أن الكتاتيب يجب أن تعبر عن ثوابت الدولة الوطنية القائمة على التسامح والاحترام لكل الأديان، مؤكدًا أن من أبرز النقاط التي تسعى الدولة لترسيخها من خلالها هي الوطنية والاحترام المطلق لجميع الأديان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الأوقاف قدم مقترحًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة فتح مدارس الكتاتيب، وأن الرئيس أمر بإجراء تحقيق مفصل في الأمر.

كما شدد الرئيس على ضرورة توسيع رياض الأطفال.

وأضاف مدبولي أن الكتاتيب يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعليم المبادئ الأساسية مثل الدين واللغة العربية، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على مكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها.

وأكد رئيس الوزراء أن الكتاتيب ستسهم في التوسع التعليمي من خلال الاستفادة من المساجد والكنائس وبعض مراكز الشباب والمرافق غير المستغلة، خاصة في ظل النقص الشديد في مساحات رياض الأطفال في البلاد.

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