مدبولي: انتهاء إرسال دعوات حضور افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة انتهت بالفعل من إرسال جميع الدعوات لقادة العالم لحضور الحدث الأعظم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح مدبولي أن أعمال المتحف بالكامل قد انتهت، ويتم الآن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، بدءًا من مطار سفنكس والمحاور والطرق المؤدية إليه.

وأضاف رئيس الوزراء أن تصميم الاحتفالية قد تم الانتهاء منه بالكامل، ويجري تنفيذ البرنامج التنظيمي لها، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الفعالية على أعلى مستوى عالمي، بما يليق بالمتحف المصري الكبير كأحد أعظم رموز التراث الإنساني، والذي تقدمه مصر للعالم كـ "هدية حضارية" تعكس عظمتها التاريخية ودورها الثقافي الممتد عبر العصور.

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