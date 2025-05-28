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مدبولي يحسم الجدل بشأن بيع مال الوقف

06:49 م الأربعاء 28 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مال الوقف هو مال خاص وله قانون خاص يحكمه، مشددًا على أنه لا مجال لما يُطلق عليه بيع أصول الأوقاف.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع الذي جمعه مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف ناقش ضرورة استثمار هذه الأصول من خلال حسن إدارتها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق عائد أكبر يمكن هيئة الأوقاف من أداء دورها المهم في الحفاظ على هذا المال وصونه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف هو تعظيم العائد من هذه الأصول وليس بيعها، مؤكدًا أن القانون لا يسمح ببيع أصول الأوقاف، وعندما يحدث يكون في إطار ضوابط واضحة تمامًا طبقًا للقانون.

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