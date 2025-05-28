رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزير البترول عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة البنزين التي شهدتها السوق مؤخراً، موضحاً أن الأزمة نتجت عن شحنة محددة من إحدى شركات التكرير تحتوي على نسبة كبريت أعلى من المسموح بها.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن منظومة التكرير تشمل عدة شركات وشحنات سواء بنزين أو سولار، وتتم عملية الفحص من خلال معامل مستقلة غير تابعة للدولة.

وأشار إلى أن الفجوة ظهرت نتيجة خطأ في أحد المعامل المعنية بفحص تلك الشحنة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه المشكلة، بما في ذلك توقيع الغرامات المالية، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن وزير البترول عرض على الرئيس خطة لتطبيق منظومة جديدة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلًا، مؤكداً حرص الحكومة على ضبط جودة المنتجات البترولية وحماية المستهلك.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية

ربيعي مائل للحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة