القضاء يحسم النزاع بين "مواقيت" ووزارة العمل -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ضد وزارة العمل؛ لانتفاء القرار الإداري.

وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل الشركة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة، غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًّا نهائيًّا يمكن الطعن عليه، ومن ثمَّ قضت بعدم قبول الدعوى.

ويؤكد هذا الحكم المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.

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