خيام مكيفة وأسرة مريحة.. تفاصيل تجهيزات مخيمات حجاج السياحة المصريين

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن البعثة الرسمية للحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لمخيمات حجاج السياحة في منطقتي منى وعرفات.

يأتي ذلك، في إطار استعدادات وتحضيرات وزارة السياحة والآثار الجارية لموسم حج 1446هـ وخاصة ما يتعلق بإجراءات تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى المشاعر المقدسة،

وأضافت "السياحة"، أن هذه الجولات جاءت لمراجعة جاهزية المخيمات قبل استلامها والتأكد من استيفائها لجميع التجهيزات الخدمية والمعيشية التي تكفل راحة ضيوف الرحمن، حيث تم المرور على المخيمات المخصصة لجميع فئات الحج السياحي الثلاث وهم الخمسة نجوم، والاقتصادي، والبري.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي، أن هناك طفرة ملحوظة هذا العام في مستوى الخدمات المقدمة داخل مخيمات حجاج السياحة بجميع فئاتها وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة وتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء الحجاج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لضمان تقديم تجربة متميزة تليق بحجاج السياحة.

وأوضحت أن لجنة معاينة مخيمات السياحة تتابع على مدار الساعة أعمال التجهيز وتقوم بعمل مراجعات يومية خلال الأيام الجارية وترفع تقارير دورية لمتابعة تقدم الأعمال وتلبية أية نواقص قبل موعد تصعيد الحجاج بفترة كافية.

وتحرص الوزارة، من خلال هذه الجولات التفقدية على متابعة والتأكد من توفير كافة التجهيزات الأساسية، مثل الأسِرة المريحة "صوفا بد"، وتوفير المساحة الكافية لكل حاج، وتكييف الهواء، ومصادر مياه الشرب النظيفة، ودورات المياه المناسبة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصلاة، وأماكن لتوزيع ثلاث وجبات رئيسية يوميًا "فطور، غداء، عشاء" مدعومة بالمشروبات والعصائر المتنوعة والمثلجات، لتلبية احتياجات الحجاج في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

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