الكيلو يبدأ بـ155 جنيهًا.. أسعار أضاحي 2025 وأماكنها

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025.

وقال القرش، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الوزارة طرحت 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، موضحًا أن الطرح شمل مختلف أنواع الأضاحي، من أبقار وجاموس وأغنام وماعز، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح القرش أن أسعار أضاحي 2025 التابعة لوزارة الزراعة تبدأ من 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو للجاموس، و170 جنيهًا لكيلو البقري، وتتراوح أسعار الأغنام والماعز وسلالة البرقي من 200 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إلى أن أضاحي وزارة الزراعة 2025 متاحة عبر منافذ الوزارة المنتشرة بكل المحافظات. ويمكن للمواطنين التوجه إليها مباشرةً أو الاستعلام من خلال مديريات الزراعة الموجودة في كل محافظة.

أماكن الحصول على أضاحي وزارة الزراعة 2025 :

1- محافظات القاهرة الكبرى

القاهرة:

منفذ الهرم- محطة المطبعة.

منفذ شبرا.

منفذ ميدان لاظوغلي.

منفذ وزارة العدل.

منفذ المعادي- كورنيش النيل.

سوق العبور- قطاع اللحوم.

مايو 15- منفذ القاهرة الرئيسي.

الجيزة:

وحدة تقطيع كفر غطاطي.

منفذ أوسيم- شارع أبو قرن.

القليوبية:

منفذ مشتل قها.

منفذ القناطر الخيرية.

2. محافظات الوجه البحري والدلتا

كفر الشيخ:

مزرعة سخا- منفذ رئيسي.

الشرقية:

مزرعة كفر الحمام- منافذ المحافظة.

البحيرة:

مزرعة البوصيلي.

الإسكندرية:

منفذ العامرية.

منفذ الجمرك.

منفذ المتراث.

3. محافظات الوجه القبلي

الفيوم:

مزرعة طامية.

سوهاج:

مزرعة جزيرة شندويل.

قنا:

مزرعة المطاعنة.

4. مناطق القناة وسيناء

الإسماعيلية:

محطات بحوث تابعة للوزارة.

جنوب سيناء:

منفذ أبو رديس.

منفذ أبو زنيمة- سانت كاترين.

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