هل أثرت السدود المائية على دوران الأرض؟.. خبير يجيب

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن حقيقة تأثير السدود المائية على حركة دوران الأرض خلال السنوات الأخيرة؛ باعتبارها حاجزًا بشريًّا لكميات كبيرة من المياه.

وقال شراقي، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن السدود التي أُقيمت على سطح الأرض منذ الخليقة لم تلعب أي دور في حركة دوران الأرض على الإطلاق، موضحًا أن المسؤول الأول عن حركة دورانها هو لب الأرض الذي يحتوي على كميات كبيرة من الحديد.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: لب الأرض يحتوي على كميات كبيرة من الحديد التي تغطيها سوائل صهرية تولد طاقة مغناطيسية من شأنها أن تؤثر على الدوران، وأن سرعة الدوران تقاس من خلال الموجات السيزمية التي لم تظهر أي تغيرات على الإطلاق.

واختتم شراقي حديثه مؤكدًا أن جميع السدود المائية المقامة على سطح الأرض لم تؤثر على الإطلاق على سرعة الدوران .

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