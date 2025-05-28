كتب – أحمد الجندي:

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من الرسائل المهمة لطلاب الشهادة الإعدادية، التي تبدأ امتحاناتهم السبت المقبل وتستمر حتى 4 يونيو، حسب جدول كل محافظة.

وقالت عبير أحمد في تصريحات صحفية، إن على الطلاب الاستعداد بهدوء وثقة، والابتعاد عن التوتر والقلق، مشددة على أهمية مراجعة الدروس بتركيز وترك الأمر لله، قائلة: "اعمل اللي عليك وراجع كويس وسيب الباقي على ربنا".

ودعت أولياء الأمور إلى توفير جو مناسب داخل الأسرة، مع الاهتمام بتقديم غذاء صحي ومنظم للطلاب، وضبط أوقات النوم والمراجعة، بعيدًا عن التوتر والتشتيت.

كما ناشدت المديريات التعليمية والمدارس بتوفير بيئة مناسبة في اللجان، خاصة توافر المراوح في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع تشجيع الطلاب ودعمهم نفسيًا، مؤكدة: "على المراقب أن يعتبر الطالب ابنه ويتسع صدره لهم".

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة والجيزة سيؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء السبت المقبل، فيما يؤدّي طلاب القليوبية امتحانات في اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد المنزلي (تحريري).

وعبر أولياء الأمور عن قلقهم وتوترهم من الامتحانات، معربين عن حرصهم على تقديم أفضل دعم لأبنائهم وسط هذه المرحلة المهمة.

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