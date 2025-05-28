موعد تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للثانوية العامة 2025.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

الجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

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