كتب – عمرو صالح:

حذّر الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من خطورة هيمنة ثقافة "الترند" على الفضاء العام، مؤكدًا أنها باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وتتطلب إعلان حالة "الطوارئ الفكرية".

وقال المسلماني، خلال كلمته في الجلسة المخصصة لوزراء الإعلام العرب ضمن فعاليات منتدى دبي للإعلام، إن ثقافة "الترند" التي يغلب عليها السطحية والابتذال، تُدمّر المعرفة وتُطيح بالأجندة الجادة للمجتمعات، لتفسح المجال لأولويات تافهة وشخصانية، تُبعد الناس عن قضايا الابتكار وحركة العلم، وتهيل التراب على المنجزات الكبرى لصالح صغائر الأمور وصغار البشر، على حد وصفه.

وأضاف: "هناك وظيفة حضارية للإعلام، مثلما أن هناك وظائف حضارية للدولة والأمة. ومن المؤسف أن يتم توسيع مساحة إعلام التسلية في وقت نحتاج فيه إلى بناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وإعلاء شأن العقل".

ورفض المسلماني مقارنة النماذج الإعلامية العربية بنظيرتها الأمريكية، مؤكدًا أن "التسلية لا تقود الولايات المتحدة، بل الجامعات، ومراكز الفكر، والمؤسسات الكبرى، والنخب العلمية والثقافية"، مشددًا على أن "قراءة الغرب يجب أن تتم من زاوية الإبداع والمعرفة وعدد براءات الاختراع، لا من منظور البرامج التافهة وقتل الوقت".

وجاءت كلمة المسلماني خلال جلسة شهدت مشاركة وزراء الإعلام العرب، بينهم بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، وعبد الرحمن المطيري وزير الإعلام الكويتي، ورمزان النعيمي وزير الإعلام البحريني، والشيخ عبد الله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات، وأدارت الجلسة الإعلامية هند النقبي من مؤسسة دبي للإعلام.