وزير الثقافة يشارك في اختيار المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسات المقابلات الشخصية التي تُجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي يأتي في إطار دعم تمكين المرأة وتأهيلها لتولي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة.

وكان في استقباله خلال الزيارة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي قدمت عرضًا موجزًا حول أهداف البرنامج ومراحله المختلفة، ودوره في بناء كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على القيادة الفاعلة في مختلف القطاعات.

وأشاد هنو بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة المصرية داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المواقع القيادية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المرأة وتمكينها، إيمانًا بقدرتها على الإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة.

كما أكد وزير الثقافة أهمية البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لما لها من دور فاعل في صقل مهارات المتدربات وتطوير قدراتهن، بما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة ينتمين إليها، ويسهم في إعداد كوادر تنفيذية مؤهلة للمستقبل.

وأبدى وزير الثقافة تقديره لمستوى المتقدمات للبرنامج، مشيدًا بتنوع خلفياتهن العلمية والعملية، وتعدد أقاليمهن الجغرافية، بما يعكس صورة حقيقية لتنوع المجتمع المصري وقدرته على إنتاج كوادر نسائية متميزة من مختلف المحافظات.

كما أشاد وزير الثقافة بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تُمكنها من إعداد أجيال من شباب مصر قادرة على القيادة، وفق أحد النظم التعليمية والعملية الرائدة.

ويأتي برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" في إطار جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتمكين المرأة المصرية وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لتولي المناصب التنفيذية، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار.

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