كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب، مؤكدًا أنه يعكس بوضوح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المرأة المصرية ورفع كفاءتها التنفيذية، تحت شعار "التأهيل قبل التمكين".

وقال الدكتور محمود حسين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًّا للاستثمار في رأس المال البشري، ويؤكد حرص القيادة السياسية على بناء كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزراء والسفراء والخبراء في لجان المقابلات الشخصية تعكس جدية الدولة في اختيار أفضل العناصر.

وأضاف حسين أن استمرار فاعليات المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من البرنامج، والتي تمثل المرحلة النهائية من مراحل القبول، يُعد محطة فارقة في مسيرة تمكين المرأة؛ خصوصًا أن البرنامج يُنفذ وفق منهج علمي وتدريبي متكامل يُحدث باستمرار من قِبل نخبة من الخبراء، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "ما نشهده اليوم من تجارب ملهمة ونقاشات ثرية خلال المقابلات، يؤكد أننا أمام تحول حقيقي في آليات تأهيل القيادات النسائية، بما يضمن وصول المرأة إلى مواقع التأثير عن جدارة واستحقاق، وليس بمنطق الحصص أو التمثيل الرمزي".

واختتم حسين تصريحاته بأن هذا البرنامج يضع المرأة المصرية على طريق القيادة بثقة وثبات، مشيدًا بالدور الريادي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي أصبحت أحد أبرز مراكز صناعة القيادات المستقبلية في الدولة المصرية.

وأشاد حسين بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي جعلت من الأكاديمية صرحًا تدريبيًّا عالميًّا يشيد بمخرجاته التدريبية كل المؤسسات والهيئات الدولية الراسخة في مجال التدريب والتأهيل، وتستنير بتجربته الدول الراغبة في تطوير وإعداد الكفاءات من أبنائها في المجالات المختلفة.







