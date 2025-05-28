تحرّك برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة

كتب - نشأت علي:

تقدَّم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثَّلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن استمرار أزمات تعرّض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.



وأشار إلى أنه قبل أيام تعرّض طفل للعَقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة، وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.



وقال محمود عصام: في السابق عانينا كثيرًا من تأخّر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولكن رغم صدورها لا تزال الأزمة قائمة.



وأوضح النائب أن القانون تناول في مواده ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها، من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تحرّك فعلي لوقف حوادث تعرّض المواطنين للخطر بسبب الكلاب.



وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للقضاء على أزمة الكلاب الضالة، بما يحقّق الحفاظ على حياة المواطنين.